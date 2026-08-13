Польша может передать Украине ракеты для системы Patriot в ближайшие дни

В Варшаве также ожидают решения США относительно возможного совместного производства ракет в Польше или Германии.

В ближайшие дни польские власти должны принять решение о передаче Украине дополнительной партии ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

При этом в Варшаве будут учитывать собственные потребности в сфере безопасности. Об этом в эфире RMF FM заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

По её словам, окончательное решение будет приниматься на самом высоком уровне. В то же время польские власти уже обсуждают возможность увеличения помощи Украине на фоне роста ракетной угрозы со стороны России.

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"Это решение всегда должно приниматься в контексте безопасности поляков, и все аргументы должны быть взвешены", – сказала она.

На позицию Варшавы, в частности, повлиял недавний случай вторжения российской ракеты в польское воздушное пространство.

"Вице-премьер-министр Косиняк-Камыш четко заявил: несмотря на все политические споры о том, правильно ли мы поступили, передавая ракеты, он готов передать больше уже сегодня, потому что предпочитает, чтобы такую ракету сбили над украинской территорией", – сказала Собковяк-Чарнецкая.

Украинская ПВО нуждается в ракетах для Patriot

Россия регулярно осуществляет провокации вблизи границ стран НАТО. Ракеты и беспилотники во время атак против Украины неоднократно входили в воздушное пространство государств Альянса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США не менее 5% запаса ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить предстоящую зиму. По его словам, 10% американских запасов могли бы позволить Украине уничтожать все российские баллистические ракеты.

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