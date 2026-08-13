ВСУ нанесли удар по аэродрому 'Саки' в Крыму: поражена диспетчерская вышка

Также был поврежден ретранслятор для управления ударными БПЛА.

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по диспетчерской вышке военного аэродрома "Саки", расположенного в районе Новофедоровки. Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, 12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма.

"В районе Новофедоровки поражена диспетчерская вышка на территории аэродрома "Саки"", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе Черноморского был поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера". Как пояснили в Генштабе, поражение этих объектов ослабляет способность противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля СБУ поразила истребители в пункте базирования "Саки". Были поражены семь ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. Было уничтожено или повреждено не менее семи самолетов

А в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по одному из ключевых аэродромов российских захватчиков во временно оккупированном Крыму – аэродрому "Гвардейское". Отдельно были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и военной техникой на авиабазе "Джанкой".

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