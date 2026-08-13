В PS Store проходит акция со скидками до 95%, в том числе на новинки: что купить

В магазине PS Store началась очередная крупная распродажа под названием "Время играть", в рамках которой со скидками до 95% можно купить свыше 4500 разнообразных игр и дополнений к ним. Акция продлится до 27 августа.
Помимо всех прочих тайтлов, в акции участвует Black Myth: Wukong. Цену на нашумевший китайский экшен снизили всего лишь третий раз после релиза.
Скидки в PS Store:
- Black Myth: Wukong – 1399 грн (скидка 30%)
- Assassin's Creed Shadows - Deluxe Edition – 1304 грн (скидка 50%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1259 грн (скидка 30%)
- Diablo IV - Standard Edition – 1017 грн (скидка 40%)
- Yakuza: все игры серии – 1599 грн (скидка 50%)
- Frostpunk 2: Deluxe Edition – 944 грн (скидка 50%)
- TEKKEN 8 – 719 грн (скидка 40%)
South of Midnight Weaver's Edition – 779 грн (скидка 35%)
Gears of War: Reloaded – 649 грн (скидка 50%)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – 374 грн (скидка 50%)
- Assassin’s Creed The Ezio Collection – 449 грн (скидка 70%)
- The Quarry: Deluxe Edition – 229 грн (скидка 90%)
- The Crew Motorfest – 399 грн (скидка 80%)
- Persona 5 – 269 грн (скидка 85%)
- Sleeping Dogs Definitive Edition – 189 грн (скидка 80%)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 139 грн (скидка 90%)
Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем с 18 августа подписчики PS Plus смогут бесплатно поиграть в Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus и еще 5 популярных игр.
УНИАН рассказывал, что фанаты Sony запустили инициативу #PSBlackout из-за решения компании отказаться от дисков. В рамках него всех владельцев PlayStation просят 23-30 августа воздержаться от запуска консоли, а также покупок игр.