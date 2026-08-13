Цены на некоторые продукты в ЕС могут взлететь в несколько раз из-за новых правил, - Politico

Только цитрусовые могут подорожать более чем на 80%.

Евросоюз хочет ужесточить требования безопасности в отношении остатков пестицидов в продуктах, импортируемых из-за пределов блока. Это может сократить импорт и, как следствие, повысить цены для европейских потребителей на ряд продуктов, в том числе на кофе и цитрусовые, сообщает Politico.

Согласно выводам Объединенного исследовательского центра (JRC), если производители из стран за пределами ЕС не адаптируются к новым правилам, цены на кофе могут вырасти на 332%, а на цитрусовые – на 82%. Это наихудший сценарий. Он предполагает, что импорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюз сократится на 41%, а животноводы столкнутся с резким ростом стоимости кормов.

Даже при более умеренных сценариях, при которых иностранные производители адаптируются к новым требованиям, потребительские цены будут расти, а импорт сельскохозяйственной продукции в ЕС будет сокращаться. В то же время это будет стимулировать рост внутреннего производства.

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Результаты исследования ставят Брюссель перед непростым политическим выбором: не допустить новых протестов европейских фермеров или ударить по кошелькам потребителей.

Инициатива пользуется популярностью среди европейских фермеров, стремящихся обеспечить равные условия конкуренции с иностранными производителями. Эта мера частично призвана ослабить их недовольство торговым соглашением с блоком МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Критики заявляют, что инициатива противоречит международным торговым правилам, поскольку фактически распространяет правила ЕС на иностранных производителей. При этом не учитывается, что фермеры в разных странах мира сталкиваются с различными вредителями, климатическими условиями и особенностями ведения сельского хозяйства.

"Выбор стоит между ягодами, которые доступны круглый год, полезны, безопасны и доступны по цене, и ограниченным производством по высокой цене", – говорит президент Марокканской ассоциации производителей красных ягод Амин Беннани.

По его словам, то, что Брюссель называет "унификацией стандартов", на практике превращается в "торговый барьер". Проблемы касаются не только марокканских производителей ягод.

Аналогичные опасения высказали и другие производители, в частности представители канадского сектора зерновых и бобовых культур, бразильского профсоюза животноводов и фермеров, а также миндального сектора Калифорнии. Производители из разных стран сходятся в одном: допустимые уровни остатков пестицидов уже установлены таким образом, чтобы обеспечивать безопасное для здоровья человека потребление продукции.

Дополнительную неопределенность для производителей создает то, что Еврокомиссия до сих пор не определила, какие именно запрещенные пестициды будут подпадать под новые требования. Исследование JRC называет 18 действующих веществ, которые могут попасть под запрет на остаточные количества. Это может повлиять на 235 видов сельскохозяйственной продукции в 86 странах.

Цены на продукты – последние новости

Мировые цены на кофе в последние месяцы снижаются на фоне ожиданий лучшего урожая. В то же время украинские потребители пока не ощутили соответствующего удешевления кофейных зерен. По словам специалистов, цены на отечественном рынке реагируют на мировые изменения с задержкой из-за логистических затрат, колебаний валютного курса и других сопутствующих факторов.

Сообщалось также, что экспорт кофе из Колумбии фактически приостановился после мощного землетрясения. Стихийное бедствие вызвало перебои в работе главного порта страны и заблокировало ключевые автомобильные дороги.

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