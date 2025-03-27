Трамп превращает Путина из изгоя в партнера, - Sky News

В Вашингтоне впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину заговорили о смягчении санкций, а не об их усилении.

Президент США Дональд Трамп стремится изменить статус диктатора Владимира Путина - с изгоя на партнера, пишет Sky News.

Этот момент имеет большое значение: впервые за более чем три года Вашингтон не усиливает санкции против Москвы, а наоборот - заговорил об их снятии. Это самое конкретное подтверждение сближения США и России, а также четкий сигнал о намерениях Трампа строить с Путиным партнерские отношения.

Пока речь идет лишь о частичном ослаблении ограничений, что позволит вернуть российский экспорт продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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Стоит отметить, что российские продукты питания и удобрения всегда были формально исключены из санкционного списка Запада. Однако фактические трудности с экспортом возникли из-за отключения российских банков от системы SWIFT.

Из-за этого платежи задерживались, а транзакции сопровождались высокими комиссиями, даже в торговле с дружественными странами. Москва стремится, чтобы санкции сняли с Россельхозбанка - ключевого государственного сельскохозяйственного банка - и восстановили его доступ к SWIFT.

Можно считать, что это лишь небольшое ослабление санкционного режима. Однако такой шаг будет иметь серьезное символическое значение.

Западные союзники Украины были едины в создании санкционного фронта против Москвы. Но теперь один из самых мощных сторонников этой политики начинает ее демонтаж.

Кроме того, возникает беспокойство, что Кремль использует эту уступку в свою пользу - например, добиваясь снятия ограничений на поставки сельскохозяйственной техники.

Эти ограничения были введены из-за того, что некоторые компоненты тракторов и комбайнов могут быть использованы в военных целях.

Есть ли гарантия, что такие детали не окажутся в производстве оружия? Вашингтон может доверять Москве, но Киев, безусловно, этого не сделает.

Еще одна проблема для Украины и ее европейских союзников - то, что Путин, похоже, получает эти уступки, не сделав никаких значительных шагов навстречу.

Да, Россия согласилась на морское прекращение огня. Но оно далеко от полноценного мира, а подобная договоренность уже существовала в рамках Черноморской зерновой инициативы еще с июля 2022 года.

Москва вышла из этого соглашения в 2023 году, аргументируя это трудностями с экспортом продовольствия и удобрений - и теперь снова возвращается к тем же требованиям. В то же время атаки в Черном море и так значительно сократились, а украинский экспорт зерна почти вернулся к довоенному уровню.

Таким образом, морское прекращение огня вряд ли существенно повлияет на сам конфликт. Однако это соглашение важно для Вашингтона и Москвы. Для Трампа это возможность заявить о шаге навстречу миру. Для Путина - первый шаг на пути к снятию изоляции.

Трамп и Путин - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину удалось повлиять на некоторых людей Трампа.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома... Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и надо что-то сделать, чтобы их заставить", - пояснил президент Украины.

В то же время издание The Telegraph писало, что президент РФ разрушает надежды Трампа на скорое перемирие в Украине. Некоторые источники издания говорят, что президент США начинает сердиться из-за продолжающихся ракетных и беспилотных атак, происходящих, несмотря на обещания обеих сторон о мини-перемирии.

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