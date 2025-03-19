Путин одержал тактическую победу в разговоре с Трампом, который теперь столкнулся с дилеммой.

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным сигнализирует о том, что предстоит долгий путь к заключению мирного соглашению между РФ и Украиной, поскольку Кремль по-прежнему является серьезным препятствием для этого. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отметили в издании, сейчас перед Трампом стоит выбор: оказать реальное давление на Путина, чтобы тот пошел на уступки, или оказывать давление на Украину, чтобы выжать из Киева еще больше компромиссов.

Кроме того, американский лидер столкнулся с дилеммой. Он может либо довериться российскому диктатору и попытаться достигнуть мира, либо же надавить на Кремль, чтобы тот пошел на сделку, что может подорвать стремление американского лидера к восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой.

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"Трамп искренне хочет остановить бойню, он считает ее непостижимой. Но он не понимает, что для Путина это цена, которую тот готов заплатить, какой бы огромной она ни казалась", - считает бывшая заместитель помощника президента США по делам России, работавшая на Трампа во время его первого президентского срока, Фиона Хилл.

По ее словам, Путин стремится доминировать в Украине и утвердить позиции РФ в Европе в целом.

В издании отметили, что будет крайне сложно заставить Россию подчиниться, поскольку та успешно перестроила свою экономику на военный лад, несмотря на беспрецедентные санкции, и переориентировала свою торговлю на таких партнеров, как Китай и Индия, а также чувствует, что выигрывает войну.

Согласно отчету Кремля относительно разговора Путина и Трампа, российский правитель также рассчитывает на уступки, которые выйдут за пределы Украины. Журналисты отметили, что об этом свидетельствует обсуждение Ближнего Востока и ситуации в Красном море, а также сотрудничества между РФ и США по ключевым международным и двусторонним вопросам.

"Это очевидная победа Путина, который стремится отделить двусторонние отношения с США от войны в Украине. Крайне важно, что Путину удалось отклонить предложение о полном прекращении огня и при этом повернуть ситуацию в свою пользу, не идя на уступки. Это очень плохая новость для Украины, которую все чаще рассматривают как разменную монету в этой игре", - пояснила старшая научная сотрудница Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая, отметив, что Путин одержал тактическую победу в разговоре с Трампом.

Тем не менее, некоторые аналитики считают, что мирное соглашение все же может быть заключено позже. Они высоко оценили идею относительно более затяжных переговоров, которые позволят избежать недопонимания и просчетов.

В то же время отмечается, что Трампу придется идти "по жесткому канату", чтобы заключить сделку по Украине и при этом сохранить надежду на более широкое и прочное соглашение относительно мира. Это может помочь Путину использовать переговоры для того, чтобы прочный мир никогда не наступил.

"Это будет долгий процесс. Путин, похоже, все еще думает, что сможет добиться своих максималистских требований", - отметил бывший посланник Трампа по Украине Курт Волкер.

Переговоры Трампа и Путина

Как писал УНИАН, 18 марта состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным по поводу Украины, после которого Кремль сделал ряд заявлений. В Москве анонсировали обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175, который должен состояться 19 марта. Также стороны говорили о безопасности судоходства в Черном море и 30-дневном прекращении огня.

Кроме того, Дональд Трамп выдвинул идею о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным Кремля, Путин согласился и "сразу дал российским военным соответствующую команду".

В Белом доме по итогам разговора также сделали заявление, согласно которому стороны договорились, что переговоры относительно мира в Украине должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.

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