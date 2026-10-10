Путин сделал новое заявление о судьбе мирных переговоров по Украине

В Кремле заявили, что в ходе разговора с Трампом Путин скептически оценил возможность немедленного возобновления переговоров по Украине.

Когда Украина атаковала Москву беспилотниками во время выборов в прошлом месяце, то якобы тем самым подорвала возможность возобновления трехсторонних мирных переговоров.

Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин при разговоре с Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. По словам Путина, Москва якобы была готова возобновить переговоры с Киевом после парламентских выборов в России, пишет Reuters.

"Осуществив массированную атаку беспилотников на Москву, другие города и избирательные участки, а также на конкретных лиц, участвовавших в организации выборов, в основной день голосования, киевский режим сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса", - сказал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, комментируя разговор с Трампом.

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"И теперь мы будем рассматривать, когда эти переговоры могут быть возобновлены", - добавил он.

Переговоры об окончании войны в Украине

Дональд Трамп пока безуспешно пытается выступить посредником в заключении мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

При этом на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры об окончании войны РФ против Украины зашли в тупик. Но он заверил, что США продолжат работать над урегулированием.

Вчера в Кремле прокомментировали заявление Рубио, согласившись, что тупик есть. И добавили, что РФ не заинтересована во временных мерах, таких как прекращение огня.

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