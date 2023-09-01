Встреча должна состояться в начале сентября.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предстоящий визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится в начале сентября. По его словам, учитывая экономическое положение Турции, для нее это сейчас важно.

"Моя позиция немножко иная, безотносительная к Эрдогану. Я считаю, что если вы хотите иметь определенную репутацию, вы должны относиться к себе с уважением. "Путин, тебе что-то нужно – приходи сюда. Если ты не хочешь, тогда мы считаем, что ты никто", – добавил Подоляк в эфире 24 канала.

По его словам, если речь идет о поездке к человеку, который боится даже выйти из кабинета без охраны, это говорит о том, что репутация в современном мире – ничто.

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Предстоящая встреча Эрдогана и Путина: что известно

По данным журналистов, предстоящая встреча президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в российском городе Сочи. Переговоры запланированы на 4 сентября.

Отмечается, что главной темой для обсуждения может стать работа "зернового коридора" и экспорт зерна из Украины.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что встреча Эрдогана и Путина – последний шанс для восстановления "зерновой сделки", которая была сорвана Россией в июле.

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