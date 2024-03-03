За основу взят принцип 13-й зарплаты, которую получают некоторые работающие граждане.

В Швейцарии состоялся референдум, на котором граждане проголосовали за установление 13-й пенсии - дополнительной денежной выплаты, по принципу 13-й бонусной зарплаты, практикуемой в некоторых компаниях. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что необходимость увеличения пенсионных выплат аргументировали постоянным ростом стоимости жизни. Поэтому профсоюзы смогли пролоббировать вынесение на референдум вопроса о дополнительной 13-й месячной выплате для пенсионеров. Власти и бизнес называли предложение финансово необоснованным, но избиратели сказали свое слово - 58% "за".

Примечательно, что ранее швейцарские избиратели тоже были скептическими относительно подобных социальных бонусов. Как пишет Reuters, в предыдущие годы швейцарцы на референдумах уже "зарубили" предложения о сокращении рабочей недели и увеличении отпусков.

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"Непонятно, как будет финансироваться повышение пенсий, которое должно вступить в силу с 2026 года. Противники говорят, что это может спровоцировать повышение налогов или сокращение расходов и обременить молодых швейцарцев", - пишет издание и добавляет, что сейчас минимальная пенсия по возрасту составляет 1225 швейцарских франков (1393 доллара США) в месяц, а максимальная - 2450 франков.

Одновременно с этим швейцарцы не поддержали идею повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Против проголосовали более 74% избирателей.

Другие новости Швейцарии

Как писал УНИАН, Швейцария увеличивает военные расходы из-за войны в Украине. Министр обороны страны отметила, что сейчас "так много кризисов", и план частично учитывает уроки, извлеченные из войны в Украине.

Также мы рассказывали, что Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России. Эти меры добавляют 27 субъектов под запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию России.

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