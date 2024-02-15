Правительство "нейтральной" страны обеспокоено войной на европейском континенте и вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке.

Швейцария увеличит военные расходы в ближайшие годы. Таким образом, это будет последняя европейская страна, которая сделает это после вторжения России в Украину два года назад. Об этом сообщает Reuters.

Так, президент Швейцарии и министр обороны страны Виола Амгерд сказала, что по состоянию на 2035 год будет выделено около 22,58 миллиарда долларов дополнительного финансирования по сравнению с финансированием до войны в Украине.

"Ситуация с политикой безопасности, очевидно, сложна, учитывая нынешнюю нестабильность, войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и другие горячие точки в мире", — сказала Амгерд.

Она отметила, что сейчас "так много кризисов", и план частично учитывает уроки, извлеченные из войны в Украине.

"Этот шаг Швейцарии отражает тревогу европейских лидеров по безопасности и недавние предположения бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может не защитить других членов НАТО от потенциального нападения России, если они не будут тратить достаточно средств на оборону", - пишет издание.

Помощь Запада Украине - последние новости

1 февраля ЕС выделил 50 млрд евро для Украины. Пакет, который призван стать опорой украинскому бюджету, выделяют на четыре года.

Позже УНИАН сообщал, что страны G7 предложили "интересный" вариант использования активов РФ в пользу Украины. В частности, союзники могли бы продать долговые обязательства, чтобы внести вклад в восстановление разрушенной войной страны, используя замороженные активы в качестве залога.

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