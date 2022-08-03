Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань.
Об этом сообщает BBC.
Около 13:00 по Киеву самолет Нэнси Пелоси отправился в путь, завершая ее визит продолжительностью менее суток.
Во время визита Пелоси и еще пять членов Конгресса США в составе делегации встретились с руководством Тайваня. Далее спикер продолжит турне по Азии. Из Тайваня она направляется сначала в Южную Корею, далее - Японию.
Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.
Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.
Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.
Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.
Пелоси, которая приземлилась в Тайбэе, стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.