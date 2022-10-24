Участники саммита выступят с осуждением попыток России незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в парламентском саммите "Крымская платформа".

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она отметила, что 24-25 октября в Загребе состоится историческое событие - первый парламентский саммит "Крымская платформа".

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По ее словам, будет больше 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей и более 200 аккредитованных журналистов.

"Список участников дополняется буквально ежедневно. И уже могу немного приоткрыть занавес. Одной из участниц станет спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко на повестке дня в Вашингтоне. А еще на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран "Группы семи", добавила Джапарова.

По ее словам, участники саммита выступят с осуждением попыток России незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Говоря об объединении большого количества государств в поддержку Украины, Джапарова отметила, что по этому поводу имеет два вывода.

"Первый - мечты сбываются: идея, изложенная на одном листе бумаги, превратилась в глобальную инициативу. Второй - с такой поддержкой возвращение Крыма близко, как никогда", - подчеркнула она.

Крымская платформа

Как сообщал УНИАН,23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

Участие во втором саммите Международной "Крымской платформы" 23 августа 2022 года приняли около 60 стран и международных организаций. Участники второго саммита призвали Россию обеспечить немедленный вывод всех своих военных сил и военной техники по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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