Они отмечают, что все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

Участники международной "Крымской платформы" призывают Россию обеспечить немедленный вывод всех своих военных сил и военной техники по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в совместном заявлении участников, опубликованной на сайте президента Украины.

"Мы, участники международной "Крымской платформы", остаемся привержены суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды. Мы подтверждаем нашу решимость продолжать давление на Россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя для восстановления контроля Украины над ее территорией", - говорится в тексте.

Участники саммита осуждают неспровоцированное и неоправданное вторжение России и ее агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины.

"Мы решительно осуждаем широкое использование Россией военной авиации и военных кораблей для ракетных ударов и нападений на гражданское население и украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы также осуждаем использование Крыма для агрессии и военного вторжения в южные украинские регионы", - подчеркивается в заявлении.

Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, отмечают участники "Крымской платформы".

"Ссылаясь на резолюцию ES-11/1 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 2 марта 2022 года, мы призываем Россию обеспечить немедленный и безусловный вывод всех своих военных сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказано в тексте заявления.

Участники мероприятия сожалеют, что на этом фоне ситуация во временно оккупированном Крыму еще больше ухудшилась. Они обеспокоены усилением репрессивных мер со стороны российской оккупационной власти, включительно с нарушением прав коренных крымских татар, что серьезно угрожает их способности в полной мере пользоваться своими правами человека, поддерживать и развивать свою культуру, образование и самобытность.

"Мы также обеспокоены агрессивным навязыванием обучения на русском языке, российских учебных программ и материалов, а также попытками использовать образовательную систему для пропаганды службы в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации среди детей", - говорится в заявлении.

Участники саммита призывают Россию соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, немедленно и без всяких условий освободить несправедливо удерживаемых в Крыму и на территории России украинских заключенных, в частности первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, и выполнить приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года воздержаться от сохранения запрета на деятельность Меджлиса и обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым для предусмотренных региональных и международных мониторинговых механизмов.

"Мы осуждаем продолжение практики незаконного призыва жителей Крыма в вооруженные силы России, а также, по имеющимся сообщениям, их принудительное привлечение к наступательных военных действий России против Украины", - отмечается в заявлении.

Кроме того, участники "Крымской платформы" осуждают переселение Россией своих граждан на полуостров с целью насильственного изменения демографической структуры населения Крыма в явной попытке углубить его оккупацию и контроль.

Они также глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями о принудительном перемещении Россией граждан Украины, в частности гражданских лиц и военнопленных, среди которых и крымские татары, с южных и восточных регионов Украины к Крыму и России.

Среди прочего участники саммита осуждают захват Россией украинских портов; признают, что усиление милитаризации Крыма Россией продолжает негативно влиять на ситуацию с безопастностью в Черноморском регионе; осуждают зафиксированные попытки России торговать украденным зерном и металлопродукцией из Украины.

"Мы осуждаем попытки России силой интегрировать части украинской территории, которые сейчас находятся под контролем российских вооруженных сил в результате их незаконного вторжения. Любые попытки перекроить границы Украины силовым путем является явным нарушением международного права, в том числе Устава ООН, а также Конституции Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны", - добавили авторы заявления.

Как писал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций учредили "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирным путем.

23 августа 2022 года стартовал второй саммит "Крымской платформы". В мероприятии приняли участие уже почти 60 стран-участниц. К платформе присоединились представители стран Азии и Южной Америки.

В этом году "Крымская платформа" будет продлена осенью в Хорватии парламентским саммитом.

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