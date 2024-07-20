США пока не могут увеличить выпуск ракет для ЗРК Patriot на японских заводах, пишет агентство Reuters.
Отмечается, что причина - нехватка ключевых компонентов, которые производит американская компания Boeing.
Чтобы собирать больше PAC-3, нужно больше головок самонаведения для этих ракет. При этом новые сборочные линии на заводе Boeing, которые позволят это сделать, заработают только в 2027 году, отмечает агентство.
По словам собеседника Reuters, в Вашингтоне хотят "как можно быстрее" нарастить объем выпуска ракет PAC-3 в мировом масштабе с 500 до более чем 750 штук в год.
Украине может не хватать ракет для ПВО - что сообщалось
Напомним, ранее сообщалось, что самой большой проблемой ПВО Украины в обозримом будущем может стать нехватка ракет, а не пусковых установок и поддерживающих их радаров.
Как писал Forbes, свободный мир не производит достаточного количества ракет ПВО, и это "главная причина", по которой Россия может продолжать наносить удары по украинским детским больницам и другим гражданским объектам.