Украина работает, чтобы количество Patriot на вооружении украинских сил ПВО увеличивалось, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что результатом этой недели стало решение союзников о новых зенитно-ракетных комплексах Patriot для Украины. Глава государства подвел итоги в утреннем обращении к украинцам.

Президент уточнил, что вся эта неделя была насыщена событиями, переговорами.

"Сейчас, после визита в Соединенные Штаты, есть решение по новым Patriot и десяткам других систем ПВО. Мы работаем, чтобы сила и количество украинских Patriot стали еще больше. Я благодарен всем нашим партнерам, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он напомнил, что были заключены три новых соглашения по безопасности для Украины с Польшей, Люксембургом и Румынией.

"И сейчас команда работает над еще новыми документами - будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение", - отметил Зеленский.

Также президент отметил, что в Вашингтоне на саммите НАТО был одобрен Договор по Украине (Ukrainian Compact).

"Это все об оружии для наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления - все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни", - отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, на этой неделе было объявлено о новых оборонных пакетах.

"Десятки встреч за неделю: с лидерами стран, руководителями правительств, с конгрессменами и общественными лидерами Америки, с президентом Байденом, со спикером Джонсоном. И после встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей - нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин непосредственно. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии и тому подобное. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", - сообщил Зеленский.

ЗРК Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, на этой неделе во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно о решении от США и партнеров по усилению противовоздушной обороны Украины пятью новыми ЗРК Patriot и десятками других систем.

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