На этой неделе президент Владимир Зеленский активизировал призывы к передаче батарей Patriot американского производства, критикуя западных партнеров.

Европейские столицы отвергли требования Киева отправить свои системы противовоздушной обороны на Украину после недели беспощадных ракетных и беспилотных бомбардировок со стороны России, которые разрушили критически важные энергетические предприятия в раздираемой войной стране.

Как отмечает Financial Times, Украина давно предупреждает, что ей необходимы срочные поставки средств ПВО, чтобы защитить себя от подавляющего количества российских ракет, нацеленных на энергетическую и отопительную инфраструктуру страны.

На этой неделе президент Владимир Зеленский активизировал призывы к передаче батарей Patriot американского производства, критикуя западных партнеров Киева за то, что они "закрывают глаза", когда столичный регион стал свидетелем разрушения своей крупнейшей электростанции.

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Киев лоббирует отправку в Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании, сообщили Financial Times два человека, знакомые с ходом переговоров.

"Им нужно всего семь. Но это сложно", - сказал один человек.

Европейские столицы заявили, что не планируют отправлять больше систем в Украину, аргументируя это тем, что им необходимо сохранить оборонный потенциал.

Германия передала Украине две системы Patriot, но на этой неделе ясно дала понять, что больше не предоставит.

"В настоящее время мы не сможем предложить больше систем", - заявило министерство обороны в понедельник.

Такая позиция возмутила некоторых представителей оппозиционного Христианско-демократического союза. Норберт Реттген, депутат ХДС и член комитета Бундестага по иностранным делам, заявил, что Берлин может предоставить Украине еще две системы Patriot, особенно с учетом того, что те, что были одолжены Польше и Словакии, теперь возвращены.

Требования Украины привлекли внимание к стратегическим минимальным уровням обороноспособности, а также к тому, решат ли европейские государства НАТО опуститься ниже установленного ими минимального уровня, необходимого для защиты своих государств, чтобы отправить оборудование в Украину.

"Я бы сказал, что любое решение о снижении стратегических запасов в значительной степени находится в руках наших сил обороны и наших вооруженных сил и всегда должно оставаться конфиденциальным", - заявил на этой неделе президент Финляндии Александр Стубб, когда его спросили, считает ли он, что другие страны должны послать больше оружия в Украину.

Польские военные настаивают на том, что они не могут поставлять Patriot Украине, в то время как они сами ждут поставок из США после того, как Вашингтон в июне прошлого года утвердил польский заказ на сумму 15 миллиардов долларов на Patriot и сопутствующее оборудование.

Patriot для Украины - детали

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все переданные Украине системы ПВО Patriot были или из Германии, или с помощью Германии.

"И скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне. И за последний год существенно нарастила пакеты военной помощи", - сказал он интервью 24 Каналу.

По его словам, Германия непосредственно понимает, что надо дозакрывать небо.

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