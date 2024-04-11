Он отметил, что страна, которая имеет много этих систем, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все переданные Украине системы ПВО Patriot были или из Германии, или с помощью Германии.

"И скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне. И за последний год существенно нарастила пакеты военной помощи", - сказал он интервью 24 Каналу.

По его словам, Германия непосредственно понимает, что надо дозакрывать небо.

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"Германия также самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет, количество дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую надо защитить. Это же очевидно. И учитывая количество объектов, которые относятся к гражданской или критической инфраструктуре. Но Германия существенно, еще раз подчеркну, нарастила бюджеты. Она сегодня выполняет, на мой взгляд, ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. Но сама она не справится. Так же как не справятся другие страны, которые имеют гораздо меньшие возможности для предоставления нам именно противоракетных систем. Я имею в виду страны Северной Европы. Они гораздо меньше с точки зрения ресурсов, с военной точки зрения, меньше географически и так далее", - сказал Подоляк.

Он отметил, что страна, которая имеет много этих систем, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня.

"Какая-то там война в Украине... Это, вероятно, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать. Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков фильмов о Голливуде, как они спасают человечество. И это все будет проще", - добавил он.

Дополнительные Patriot для Украины

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и нашла около 100 батарей Patriot по всему миру, которые потенциально могли бы быть доступными. Однако некоторые страны сопротивляются даже передаче одной из своих систем Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Стоимость одной батареи Patriot составляет 1 миллиард долларов. Прошлым летом Киев получил первые батареи. Но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы защитить всю страну от мощных воздушных атак со стороны России.

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