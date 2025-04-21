Журналист отметил, что мы видим только верхушку айсберга, что оставляет открытой возможность для более неожиданных заявлений со стороны политиков.

Российские власти отказались от идеи о 30-дневном прекращении огня, которую в марте выдвинул президент США Дональд Трамп, вместо этого российский диктатор Путин объявил о 30-часовом "перемирии" на Пасху.

Как пишет обозреватель BBC Стивен Розенберг, инициатива властелина Кремля была встречена скептически в Украине. В соцсетях президент Владимир Зеленский написал, что "российская армия пытается создать впечатление прекращения огня, в то время как в некоторых районах все еще продолжают отдельные попытки наступать и наносить потери Украине".

Российские военные также обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня.

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Скептики высказали мнение, что 30-часовое перемирие - это не стремление к миру, а поддержание хороших отношений с Белым домом.

"Объявив об одностороннем перемирии, пусть и кратковременном, Кремль может утверждать, что именно РФ, а не Украина, привержена миру", - высказал мнение обозреватель.

"Помните, что это кратковременное прекращение огня было объявлено в очень сжатые сроки. Субботнее объявление не дало ни одной из сторон времени полностью к нему подготовиться", - акцентировал Розенберг.

Но есть и более оптимистичный взгляд, отметил он. Хотя "пасхальное перемирие" Кремля стало неожиданностью, оно не возникло из ниоткуда. В последние недели велась интенсивная международная дипломатия, направленная на прекращение боевых действий.

Обозреватель задался вопросом, может ли 30-часовое прекращение огня каким-то образом перерасти во что-то более всеобъемлющее? Он считает, что сейчас это трудно увидеть.

"С другой стороны, когда дело касается дипломатии, мы не посвящены во все разговоры, происходящие за закрытыми дверями, или в детали возможных обсуждаемых сделок", - рассуждает журналист и добавляет, что мы видим только верхушку айсберга, что оставляет открытой возможность для более неожиданных заявлений.

Пасхальное перемирие Путина

Накануне Пасхи российский диктатор объявил о 30-часовом перемирии и заявил, что ждет такого же шага и от Украины.

Псоле исчтечения этого срока РФ атаковала Украину "шахедами". В нескольких городах произошли взрывы.

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