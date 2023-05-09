Нужно непоколебимо поддерживать Украину, подчеркнул канцлер Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц 9 мая заявил, что Европейский Союз не должен пугаться демонстрации военной силы со стороны Москвы, а поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Как сообщает Reuters, об этом Шольц сказал депутатам Европейского парламента. "На северо-востоке в 2 тыс. 200 километров от нас Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) сегодня принимает парад своих солдат, танков и ракет", - сказал Шольц.

"Нас не должны запугать такие силовые игры. Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины столько, сколько это потребуется", - подчеркнул канцлер Германии.

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Парад в Москве 9 мая 2023 года - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, на Красной площади в Москве был победобесный парад.

Парад начался с прохода пеших колонн представителей различных родов войск и военизированных организаций, после чего пустили технику. Возглавил эту часть парада танк Т-34 одной из поздних модификаций. Вслед за ним прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Урал".

Также по площади проехала колонна оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", зенитно-ракетных комплексов С-400 и самоходных пусковых установок ядерных ракет "Ярс". В конце по площади проехало несколько бронетранспортеров. Никакой другой техники на параде представлено не было. Воздушная техника к участию в параде не была привлечена.

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