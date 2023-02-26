Канцлер Германии отметил, что в документе нет пункта о выводе российских войск с территории Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине. Он раскритиковал предложения Пекина, при этом согласившись с пунктом о недопущении применения ядерного оружия.

Как сообщает Welt, Шольц отметил, что в предложенном Китаем документе нет четкой позиции по выводу российских оккупационных войск с территории Украины.

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", – подчеркнул канцлер Германии, добавив, что "никакого диктованного мира по-русски быть не может".

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В то же время осуждение Китаем применение ядерного оружия Шольц назвал "правильным".

"Мирный план" Китая

На Мюнхенской конференции по безопасности Китай впервые заявил о том, что наработал "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

Тогда руководитель Офиса иностранных дел Центрального комитета Компартии Китая Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться.

24 февраля 2023 года, на годовщину вторжения РФ в Украину, Китай представил "мирный план" по войне в Украине. Документ из 12 пунктов опубликовали на сайте МИД Китая, а войну Пекин в нем назвал "украинским кризисом".

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