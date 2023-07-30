Папа заявил, что зерновой коридор должен быть открыт, а экспорт зерна из Украины должен быть безопасным.

Папа римский Франциск 30 июля призвал Россию возобновить действие черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине экспортировать зерно из своих морских портов, несмотря на войну.

Об этом Папа заявил во время своего послания в воскресенье, 30 июля, отметив при этом, что зерновой коридор должен быть открыт, а экспорт зерна из Украины должен быть безопасным.

"Я обращаюсь к моим братьям, власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена, и зерно могло транспортироваться безопасно", - сказал Франциск во время послания в воскресенье.

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Как уточняет Reuters, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра, Папа сказал: "Крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу".

Ситуация с украинским зерном

Россия вышла из зернового соглашения 17 июля 2023 года. После этого в Кремле заявили, что корабли в Черном море они будут считать такими, которые перевозят военные грузы.

Европейский союз заявил о том, что готов экспортировать почти все сельскохозяйственные товары Украины по дорогам солидарности. Такое заявление сделал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Практически сразу появилась информация о том, что оккупанты могут перекрыть альтернативные зерновые маршруты. Для судоходных компаний, ищущих способ доставить украинское зерно на мировые рынки, вариантов становится все меньше. По мнению аналитиков, учитывая выход России из сделки, которая гарантировала безопасный проход коммерческих судов через Черное море, страховые взносы, вероятно, будут непомерно дорогими для судовладельцев.

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