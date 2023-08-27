Воздушная тревога в Москва изо дня в день звучит все чаще. Советник главы Офиса президента намекнул, что будет дальше.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал новые сюрпризы для россиян на фоне воздушных тревог, которые все чаще "беспокоят" Москву в последние дни.

Как известно, сегодня Минобороны РФ вновь пожаловалось на новые атаки БПЛА. Прогноз о том, чего ждать "великой" России дальше, политик озвучил в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, в российском обществе в целом отсутствует понимание ситуации. Люди внутри РФ живут скорее в другом состоянии - страхе: "Они понимают, что войну уже проиграли, понимают, что она выглядела не так, как они планировали... Понимают, что она постепенно переходить на территорию РФ, и не просто "переходит"... Они уже знают, что такое сирены, знают что такое неожиданные атаки с неба", - указал политик.

По его словам, это все это будет постепенно лишь нарастать. Об этом свидетельствуют заявления нашей разведка. Хотя, как подчеркнул Подоляк, Украина не имеет отношения к неустановленным атакам БПЛА по России, - есть понимание, что война должна "правильно закончиться". Так, чтобы Россия ощутила вес того, что наделала.

"Наша разведка понимает, какие инопланетяне это организовывают. Вот эти группы "инопланетных" существ все больше и больше заинтересованны в давлении на российское общество. Для того чтобы эта война правильно закончилась и мир получил хоть какую-то временную прослойку для стабильной жизни, Россия должна в полном объеме вкусить то, что породила. Войну в ее, как они думают, прекрасном величии", - заявил Подоляк.

Подоляк прокомментировал, мертв ли на самом деле Пригожин

Ранее Подоляк также прокомментировал актуальную тему "гибели" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Его самолет упал на территории РФ 23 августа. На нем вместе с Пригожиным было 10 человек, никто не выжил, как утверждают росСМИ. Однако некоторые эксперты говорят, что это может быть хитрым ходом со стороны Пригожина, чтобы всех обмануть.

Вместе с тем, советник главы ОП уверен, что в небе Твери Пригожин все же погиб. Подоляк сослался на психотип Путина. Диктатор выстроил в РФ систему власти "пахана", поэтому не может допустить, чтобы Пригожин выжил после попытки бунта в июне, считает политик.

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