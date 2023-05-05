У Антония были встречи с другими официальными лицами Ватикана, но было неясно, будет ли у него частная аудиенция у Папы во время визита в Рим.

Папа Римский Франциск в среду, 3 мая, разговаривал с высокопоставленным представителем Русской православной церкви (РПЦ) Антонием. Это произошло спустя несколько дней после того, как понтифик сделал интригующий, но загадочный комментарий о том, что Ватикан участвует в миссии, направленной на прекращение войны в Украине.

Как сообщает издание Euractiv, митрополит (епископ) Антоний, фактически является человеком номер два в РПЦ после патриарха Кирилла, поддерживающего кровавую войну против Украины.

Ранее Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к "секретной миротворческой миссии в Украине".

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"Сейчас есть миссия, но она еще не обнародована. Когда это станет достоянием общественности, я раскрою это", — говорил Папа.

Франциск добавил, что говорил об Украине с Орбаном и с митрополитом Иларионом, главным представителем Русской православной церкви в Будапеште и предшественником Антония на посту главы отдела внешних связей РПЦ.

Но его слова, похоже, застали врасплох и Киев, и Москву, поскольку обе стороны заявили, что ничего не знают о готовящейся "мирной инициативе".

С тех пор ни Папа, ни пресс-служба Ватикана не предоставляли комментарии. У Антония были встречи с другими официальными лицами Ватикана, но было неясно, будет ли у него частная аудиенция у Папы во время визита в Рим.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отметил, что план миссии есть, но Папа должен решить, когда его раскрыть.

Папа Римский заявил о "тайной миссии" Ватикана по завершению войны в Украине

Ранее Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине. Понтифик отметил, что мир достигается "открытием каналов". Также он добавил, что обсудил войну в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем Русской православной церкви в Будапеште митрополитом Иларионом. По его словам, "все заинтересованы в пути к миру".

Позже в комментарии CNN анонимный чиновник, близкий к канцелярии Зеленского, опроверг заявления Папы Римского о том, что сейчас Ватикан учавствует в некой "миссии", направленной на урегулирование войны.

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