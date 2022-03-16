Святейший Отец Франциск получил от городского головы Киева приглашение совершить визит в столицу Украины.

Папа Римский Франциск ответил на письмо городского головы Киева Виталия Кличко с приглашением совершить визит в столицу Украины.

Об этом сообщил Департамент информации Украинской греко-католической церкви со ссылкой на руководителя пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Как отмечается, в письме мэр столицы также призвал Папу проявить сострадания, стать с украинским народом, совместно распространяя призыв мира.

"Святейший Отец получил письмо от мэра украинской столицы и близок к страданиям, к его людям, к тем, кому пришлось бежать из него, и к тем, кто призван им управлять. Молится Господу, чтобы они были защищены от насилия", – говорится в сообщении.

Как отметил Бруни, также Папа Франциск отметил, что не существует стратегических причин, которыми можно было бы обосновать убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения в Украине.

Папа призвал всех прекратить "неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища".

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск призвал остановить войну в Украине, которую 24 февраля развязала Российская Федерация. По его словам, это варварство, из-за которого гибнут дети, женщины и военные.

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