Иностранных послов обычно вызывает госсекретарь Ватикана или они встречаются с Папой в Апостольском дворце.

Папа Римский Франциск в пятницу посетил посольство России при Святом Престоле, чтобы передать послу Москвы свою обеспокоенность по поводу вторжения России в Украину.

Как пишет Reuters это стало беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола.

По словам пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни, Папа Франциск провел около 30 минут в посольстве, которое расположено неподалеку от Ватикана.

"Он пришел, чтобы выразить свою обеспокоенность войной", - сказал Бруни, но не стал комментировать сообщения о том, что 85-летний Папа предложил посредничество Ватикана.

Считается, что Папа Римский впервые пошел в посольство, чтобы поговорить с послом. Иностранных послов обычно вызывает госсекретарь Ватикана или они встречаются с Папой в Апостольском дворце.

В заявлении в четверг государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что Святой Престол надеется, что у тех, кто держит судьбу мира в своих руках, будет "проблеск совести".

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