Президент заявил о желании создать отдельную институцию, которая будет работать с этим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику Папы Римского относительно запрета УПЦ МП в Украине.

"Есть влияние из-за рубежа на различные религиозные институты. Я считаю, что в информационном пространстве очень много всего. Ватикан - не исключение. Заявления Папы Франциска были разные. Очень важно, что происходит в информационном поле, очень важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией. Над инфопространством всей Европы и Америки. Я очень хочу, чтобы у нас появилась соответствующая институция - кроме МИД, разведки и кроме нас", - сказал он на форуме "Украина 2024. Независимость".

Он отметил, что с начала полномасштабной войны вся команда встречалась с представителями Ватикана на разном уровне, говоря об опасности русской церкви.

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"Иногда это как дежавю. Это касается не Ватикана. Это касается в целом. Как только ты делаешь паузы в информационной работе, борьбе за правдивое информпространство - все заполняется информацией России. Они в этом работают как часы. У них наработанные институции, деньги, много людей. Всюду - от бизнеса - до политики и религии. И поэтому здесь ничего не сделаешь. Церковь работает у них заграницей сильно", - добавил Зеленский.

Заявление Папы Римского относительно запрета УПЦ МП в Украине

Накануне Папа Римский Франциск прокомментировал новый украинский закон, который запрещает деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. В частности, он выразил обеспокоенность, что тем, кто хочет, не позволяют молиться "в том, что они считают своей церковью".

"Я продолжаю со скорбью следить за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации, и, думая о законах, принятых в последнее время в Украине, боюсь за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех", - сказал он.

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