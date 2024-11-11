По крайней мере, такие надежды есть в Будапеште.

Удивительный союз Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Папы Римского Франциска может положить конец надеждам Украины на продолжение западной поддержки в отражении российской агрессии. Об этом пишет The Independent после общения с послом Венгрии в Ватикане Эдуардом Габсбургом-Лотрингеном.

По его словам, Папа Римский играет важную роль в поддержке соглашения, в рамках которого Дональд Трамп, вероятно, заставит Украину к территориальным уступкам России.

Венгерский дипломат отметил, что во время первого президентства Трампа политические отношения Вашингтона и Будапешта "были на пике", а центральное место в них занимали вопросы решения конфликтов, которые угрожают мировой безопасности.

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"После решения американского электората несколько дней назад мы действительно очень надеемся, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. Я верю, что шансы на то, что после почти тысячи дней войны мир наконец вернется в Украину, лучше, чем когда-либо", - заявил он.

И в этот альянс Трампа-Орбана, похоже, планирует присоединиться и Папа Римский Франциск. Недавно он посетил Венгрию, где, по словам Габсбурга-Лотрингена, Понтифик вроде бы признавался в своей давней привязанности к Венгрии. Теперь, имея общую точку зрения относительно скорейшего прекращения войны, Будапешт ожидает, что Папа поддержит мирное соглашение, против которого выступают все остальные западные союзники в НАТО.

"Последние годы Венгрия ведет одинокую борьбу за немедленное прекращение огня и мир в Украине. Быть прямым соседом и иметь венгерское меньшинство в Украине дает нам очень четкое видение. Единственным союзником был Святейший Отец Папа Франциск, который выступал в том же направлении и занимался мирной дипломатией. С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который четко заявил, даже в своей речи во время выборов, что он хочет положить конец войнам, что также означает войну в Украине. Это наполняет меня надеждой", - заявил посол Венгрии в Ватикане.

Позиция Ватикана относительно войны в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в октябре Папа Римский направил в Москву своего специального "мирного" посланника. Кардинал Маттео Дзуппи выполняет миссию "по поиску пути к миру в Украине и содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену военнопленными".

Также мы рассказывали, что после последней массированной атаки российских ракет по украинской энергетике Папа Римский Франциск во время встречи с верующими осудил действия агрессора.

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