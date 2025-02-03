Госдеп сообщил, что они обсудили критические региональные и глобальные вызовы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио выдвинул президенту Панамы Хосе Раулю Мулино ультиматум относительно судьбы Панамского канала.

Как сообщают в Государственном департаменте, Рубио довел до руководства страны позицию президента Дональда Трампа - нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над территорией канала представляет для него угрозу и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации:

"Госсекретарь Рубио четко заявил, что такой статус-кво является неприемлемым и что при отсутствии немедленных изменений он потребует от Соединенных Штатов принять меры, необходимые для защиты своих прав по Договору".

Госсекретарь подчеркнул важность совместной работы над прекращением нелегальной миграции в полушарии и поблагодарил Мулино за поддержку совместной программы репатриации. По словам Рубио, американская сторона стремится сделать обе страны "более безопасными, сильными и процветающими".

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"Эта встреча является важным шагом в восстановлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Трампа", - говорится в сообщении.

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