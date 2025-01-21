Трамп обвинял Панаму во взимании с ВМС США завышенной платы за транзит по каналу и в том, что "Панамским каналом управляет Китай".

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи поклялся вернуть Панамский канал - через 25 лет после того, как США отдали его Панаме. CNN объяснил, почему канал так важен для Трампа и что по этому поводу думают в самой Панаме.

Так, во время своей речи Трамп назвал возвращение Панамского канала Панаме "глупым подарком", заявив, что Панама взимает с ВМС США завышенную плату за транзит по каналу.

"С нами очень плохо обошлись из-за этого глупого подарка, который никогда не должен был быть сделан, и обещание Панамы нам было нарушено", заявил он, добавив, что "Панамским каналом управляет Китай".

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"И мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", - подчеркнул Трамп.

Как отмечает CNN, Панама считает канал центральным элементом своей национальной идентичности и зависит от прибыльного трафика по каналу. В 2024 году канал принес почти 5 миллиардов долларов общей прибыли. Согласно исследованию, опубликованному в декабре IDB Invest, 23,6% годового дохода Панамы генерируется каналом и компаниями, которые предоставляют услуги, связанные с эксплуатацией канала.

В 2007 году Панама начала работу над новым набором шлюзов - крупнейшим расширением канала почти за столетие. Новые шлюзы обошлись Панаме более чем в 5 миллиардов долларов и были введены в эксплуатацию в 2016 году. Они также более чем вдвое увеличили морской трафик, который мог обработать канал.

"Мы заплатили за него, мы построили его, и сейчас более 55% доходов Панамского канала поступают от этих инвестиций, а не от инвестиций США, которые они сделали так давно", — сказал CNN бывший администратор Панамского канала Хорхе Луис Кихано.

Расширенный канал принес Панаме миллиарды долларов и помог стране стать оплотом стабильности в Центральной Америке, в то время как другие страны региона страдают от нищеты и оборота наркотиков, которые подпитывают миграцию в США.

Трамп уже неоднократно отмечал прибыльность и успех Панамского канала.

"Панама так хорошо справляется с каналом, там много рабочих, так много рабочих мест", — сказал Трамп в 2011 году. - "США глупо отдали канал даром".

Посягательство Трампа на Панамский канал

Ранее американский президент уже обвинял Панаму в получении слишком большой платы с американских кораблей за прохождение по каналу. Также он заявлял о возможном влиянии Китая на его работу.

Президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино отреагировал на такие заявления Трампа. Он заявил, что канал является панамским, а его администрация и дальше будет оставаться под панамским контролем с соблюдением постоянного нейтралитета.

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