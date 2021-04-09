Израильские власти отвергают обвинения в совершении военных преступлений.

Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, передает РБК-Украина.

Также Израиль не признает юрисдикцию МУС для начала расследования ситуации в Палестине.

"Премьер-министр в последние дни обсуждал политику Израиля в отношении объявления Международным уголовных судом в Гааге о начале расследования против страны. Было решено не сотрудничать с МУС, но не оставлять решение суда без ответа, уточнив, что у МУС нет юрисдикции [для расследования ситуации в Палестине]", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Израиль отвергает обвинения в совершении военных преступлений и не признает полномочия Гаагского трибунала для проведения расследования в отношении страны.

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Международный уголовный суд

Международный уголовный суд расположен в Гааге. Его не следует путать Международным судом ООН.

Это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд был учрежден на основе Римского статута и начал свою работу с 1 июля 2002 года.

На сегодня Римский статут ратифицировали 123 страны. США подписали его, но не ратифицировали.

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Автор: Александр Топчий