В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что угрозы жизни украинцев, вертолет с которым упал в озеро в Польше, нет.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, 6 июля в результате падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров.
"Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - отметил Николенко.
Читайте такжеБелорусские силовики отпустили задержанного украинца РабешкоОн добавил, что Консульство Украины в Гданьске оказывает гражданам необходимую помощь, взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения, а также поддерживает контакт с больницей.
В Польше упал вертолет с украинцами: что известно
6 июля появилась информация, что на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши произошла авиакатастрофа - вертолет с пассажирами упал в воду.
По словам очевидцев, вскоре после взлета у транспорта начались проблемы с двигателем.
На борту находились и украинцы, проживающие в Польше. Проезжающие на катере туристы подобрали пострадавших. Троих пассажиров с травмами госпитализировали.
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