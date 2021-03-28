В результате падения легкомоторного самолета в штате Сонора на севере Мексики погибли шесть человек.
Еще один человек получил ранение, сообщает lb.ua со ссылкой на AP.
Легкомоторный самолет Cessna вылетел из города Эрмосильо, авария произошла вскоре после взлета.
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В результате авиакатастрофы погиб чиновник департамента по экономическому развитию штата Сонора Леонардо Чискомани. Также погиб пилот самолета.
В местной прокуратуре сообщили, что причина авиакатастрофы выясняется.
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