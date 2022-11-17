Они надеются на быстрый доступ к месту инцидента.

Украинские эксперты прибыли в Польшу для участия в расследовании инцидента с падением ракеты.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter по итогам телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневым Рау. Он добавил, что в Украине ожидают быстрый доступ во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента.

"Украина и Польша открыто и конструктивно будут взаимодействовать относительно инцидента, вызванного ракетным террором РФ против Украины. Наши эксперты уже в Польше", - отметил Кулеба.

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Падение ракеты в Польше: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась почти 4 часа. В частности, захватчики выпустили по территории Украины около 100 ракет.

Вечером того же дня в Польше, недалеко от границы с Украиной, в селе Пшеводув на территории сельхозпредприятия упала ракета. Погибли два человека.

В Польше заявили, что, по предварительным данным, на ее территорию упала украинская ракета ПВО.

16 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет присоединиться к расследованию инцидента с падением ракеты в Польше и готова передать партнерам имеющиеся доказательства российского следа.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не сомневается, что в Польше упала российская ракета.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не имеют подтверждений подготовки Россией ракетной атаки на Польшу. По его словам, в селе Пшеводув упала ракета украинской системы ПВО, но ответственность за это несет Россия.

Сегодня Зеленский сказал, что до завершения расследования нельзя точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Однако он считает, что это не могли быть только остатки противоракетных систем.

Президент Польши Анджей Дуда сегодня приехал на место падения ракеты. По его словам, пока следов второй ракеты в Польше не обнаружили.

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