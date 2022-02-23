Создатель кукольного Путина сказал, что выразил недовольство действиями президента РФ.

В Германии кукольный президент Российской Федерации Владимир Путин станет героем карнавала Rose Monday в Кельне.

Кукольного Путина из папье-маше сделал 83-летний немец Герберт Лабусга, говорится в сюжете ТСН.

Кукольный Путин руководит самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко как марионеткой и отстраивает СССР.

"...Создатель кукол... говорит, что таким образом осуждает поведение российского руководителя в Европе... и выражает недовольство его действиями", – узнали журналисты.

По данным Reuters, уже состоялся предварительный просмотр карнавальных платформ для карнавала Rose Monday в Кельне. Агентство также опубликовало фото, на которых запечатлены куклы Путина и Лукашенко.

В 2022 году карнавал Rose Monday в Кельне должен начаться 28 февраля.

Напомним, 17 ноября 2021 года в столице Чехии Праге в День борьбы за свободу и демократию на одной из центральных площадей прошла акция против диктаторских режимов в РФ и Беларуси – активисты выступили против Владимира Путина и Александра Лукашенко.

На площади была установлена композиция, которая была подписана: "Голые убийцы". Композиция состояла из двух голых кукол – кукольный Путин сидел на золотом унитазе, а у него на руках находилась кукла, похожая на Лукашенко.

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