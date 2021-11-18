В Праге состоялась акция протеста, во время которой диктаторов "показали голыми" на якобы золотом унитазе.

В среду, 17 ноября, в столице Чехии Праге в День борьбы за свободу и демократию на одной из центральных площадей состоялась акция против диктаторских режимов в Российской Федерации и Беларуси – активисты выступили против президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного "белорусского лидера" Александра Лукашенко.

В акции протеста приняли участие активисты группы "Капутин", сообщает "Радио Свобода".

На площади установили "золотой унитаз", а на него усадили голые куклы, похожие на Путина и Лукашенко. Также участники акции развернули плакат, на котором было написано "Руки прочь от Украины".

На фото с акции видно, что кукла Лукашенко сидит на руках у куклы Путина. Композиция подписана так: "Голые убийцы".

"32 года назад произошла Бархатная революция, которая освободила нас от оккупации Советским Союзом. Это была победа демократии и права свободно высказываться. Этой акцией мы хотим в очередной раз обратить внимание и напомнить о современных диктаторах – Путине и Лукашенко, которые своими действиями в Украине и остальной Европе запугивают демократический мир...", – сказал основатель активистской группы "Капутин" и организатор акции Отакар Ван Гемунд.

По его словам, акцией активисты хотели привлечь внимание мира к угрозе, которую несет гибридная война режимов Путина и Лукашенко.

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В Чехии 17 ноября государственный праздник – День борьбы за свободу и демократию, его установили в память о репрессиях студенчества нацистами в 1939 году и разгон студенческой демонстрации в Праге в 1989 году в начале Бархатной революции.

Напомним, агрессия РФ против Украины началась в 2014 году, после того, как в нашей стране в результате Революции достоинства потерял власть пророссийской президент Виктор Янукович. Он сбежал в Россию в конце февраля 2014-го. СМИ писали, что у Януковича дома был золотой унитаз.

Автор: Екатерина Присяжнюк