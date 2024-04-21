Взгляды спикера Палаты представителей изменились, учитывая данные разведки, политическое давление и личные убеждения.

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона рискнуть своей должностью и протолкнуть законопроект о внешней помощи, в частности, Украине, стало кульминацией политической карьеры республиканца из Луизианы, пишет The New York Times.

"Я хочу быть на правильной стороне истории", – цитирует Джонсона представитель из Техаса Майкл Маккол.

Отмечается, что как рядовой сторонник жесткой линии, Джонсон в основном выступал против финансирования военных усилий Киева. В начале своего спикерства он заявил, что никогда не допустит голосования по этому вопросу, пока не будут выполнены требования его партии относительно границы. Но, когда он дал понять, что планирует объединиться с демократами, чтобы протолкнуть пакет помощи, Джонсон заговорил совсем по-другому.

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Изменение позиции Джонсона

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас наступило критическое время. Я мог бы принять эгоистичное решение и сделать что-то другое. Но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным", – сказал политик журналистам в Капитолии.

Джонсон объяснил свою смену взглядов частично полученными разведывательными данными, в частности о том, что Владимир Путин не остановится и может посягнуть на страны Балтии. "Вдруг он осознал, что мир зависит от этого. Это не какая-то маленькая политическая игра в зале заседаний", – сказал господин Маккол.

Один из самых влиятельных брифингов, по словам людей, знакомых с дискуссиями, состоялся в феврале в Овальном кабинете, когда лидеры Конгресса встретились с Джо Байденом, чтобы обсудить государственное финансирование и помощь Украине. Высокопоставленные чиновники по вопросам нацбезопасности пытались убедить Джонсона, что у Украины быстро заканчиваются боеприпасы, и насколько ужасными будут последствия, если ПВО не будет усилена американским оружием.

По словам журналистов, Джонсон также был поражен историями, которые он услышал во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лицами, о масштабах страданий, которые российские войска вызвали в стране. Все это задело христианские чувства Джонсона.

Политическое давление

Авторы указывают, что спикер также столкнулся с растущим политическим давлением, которое заставляло его действовать. В дополнение к затруднительному положению Джонсона, он оказался в крайне неудобной ситуации, когда демократы, а также некоторые реуспубликанцы активно поддерживали помощь Украине. Каждый говорил спикеру, насколько жизненно важна отправка помощи.

В то же время Джонсон общался со своими союзниками и ломал голову, какие меры можно включить, чтобы сделать законопроект о помощи более приемлемым для республиканцев. Примерно в то же время Джонсон начал – сначала частным образом, а затем и вслух – говорить союзникам, что он обеспечит, чтобы США прислали финансирование Киеву. Терпение политически уязвимых республиканцев, которые хотели проголосовать в поддержку Украины, также лопнуло.

Когда он согласился продвинуть пакет помощи, ему пришлось столкнуться с волной гнева со стороны правого крыла Республиканской конференции, члены которого обвинили Джонсона в предательстве и неоднократно призывали его изменить курс. Однако политик отметил, что не беспокоится о собственной должности спикера, но серьезно обеспокоен способностью Украины сдерживать Россию без помощи США. Принятие пакета помощи вызвало новую волну ярости среди сторонников жесткой линии, пишет газета.

Джонсон не вышел на трибуну Палаты представителей, чтобы обосновать ни один из законопроектов о помощи, как это почти всегда делают спикеры, и остался в стороне, когда законодатели голосовали. После принятия закона он выступил с отрывистой речью о важности помощи.

Помощь США

Палата представителей Конгресса США 20 апреля большинством голосов одобрила предложенный Джонсоном законопроект о расходах на помощь Украине. Сенат США рассмотрит законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года. Президент Джо Байден пообещал сразу после принятия подписать документ.

В то же время помощь Украине расколола Республиканскую партию и показала проблемы Дональда Трампа. По крайней мере в вопросах внешней политики Республиканская партия не полностью поддерживает бывшего президента.

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