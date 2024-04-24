На решение республиканца повлияло несколько факторов.

Спикер Майк Джонсон шокировал США и союзников по всему миру, позволив Палате представителей проголосовать за помощь Украине. Киев получит оружие в критически важный момент, когда российские войска угрожают разгромить украинскую оборону, пишет Financial Times.

Отмечается, что это знаменует огромный поворот для Джонсона, который ранее неоднократно голосовал против помощи Украине. Решение стало кульминацией многомесячной кулуарной кампании, которую проводили руководители разведки, чиновники Белого дома, европейские дипломаты и евангельские христиане из Украины, чтобы убедить Джонсона изменить позицию.

Люди, близкие к Джонсону, настаивают на том, что он давно сочувствует судьбе украинского народа и провел последние месяцы, пытаясь найти путь, который бы удовлетворил враждующие фракции внутри Республиканской партии. "Ему никогда не хватало ясности относительно того, кто прав, а кто виноват в этом конфликте", – сказал человек, приближенный к Джонсону.

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Давление Белого дома

По словам журналистов, Белый дом впервые обратился к Джонсону через несколько дней после того, как он стал спикером в октябре. Но уже в феврале этого года Байден сам оказал давление, вызвав Джонсона в Овальный кабинет и призвав его прекратить тянуть с законопроектом о финансировании Киева. Чак Шумер, лидер большинства в Сенате, описал эту встречу как одну из "самых интенсивных", в которых он участвовал. Но когда Джонсон вышел, он не подал никаких признаков того, что его удалось убедить.

Оглядываясь назад, люди, знакомые с ходом встречи в Овальном кабинете, утверждают, что она имела решающее значение для готовности Джонсона к переговорам. Участники встречи получили информацию об Украине от Джейка Салливана и директора ЦРУ Билла Бернса. Джонсон также получил данные от высокопоставленных чиновников Пентагона, в том числе из Европейского командования США. Разведданные были убедительными, пишет газета.

"Я действительно верю разведданным и брифингам, которые мы получили. Я считаю, что Си [Цзиньпин], Владимир Путин и Иран действительно являются осью зла... Я думаю, что Владимир Путин продолжил бы маршировать по Европе, если бы ему позволили", – сказал Джонсон на прошлой неделе.

Влияние через убеждения

Авторы утверждают, что тем временем правозащитная группа Razom попробовала другие личные способы обратиться к спикеру. Она организовала выступление Романа Рубченко, украинской звезды баскетбола, чтобы он рассказал избирателям Луизианы о войне. Также организовала передачу Джонсону каски и письма от украинских пожарных, находящихся на линии фронта с Россией. Частные встречи между Джонсоном, набожным баптистом, с украинскими христианами также были "важным фактором".

Джонсону также организовали встречу с Сергеем Гайдаржи, баптистом, чья жена и четырехмесячный сын были убиты в результате атаки российского беспилотника в Одессе в начале марта.

Работа с республиканцами

Во время негласных переговоров с Белым домом Джонсон подчеркнул необходимость подотчетности в отношении того, как будут тратиться деньги, выделенные Украине, и призвал к усилению санкций против российских предприятий и организаций.

Он также требовал от Белого дома заверений, что Киев получит больше ПТРК, американских тактических ракетных комплексов, но с большим радиусом действия, чем те, что уже есть в Украине, а также боеприпасов и других систем вооружения. Требования Джонсона по вооружениям отражали запросы украинцев, в том числе президента Владимира Зеленского во время декабрьской встречи с Джонсоном, по словам людей, участвовавших в этой встрече.

Джонсон также пытался заручиться поддержкой своей позиции внутри партии. 12 апреля он отправился в Мар-а-Лаго на встречу с Трампом, чтобы сообщить о намерениях провести голосование по помощи Украине. Трамп выразил свое одобрение спикеру на пресс-конференции после встречи.

В то же время Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль 13 апреля, поставив союзника США под удар, что также изменило настроения в Вашингтоне, подчеркивает FT.

Помощь США

Сенат США 24 апреля одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Президент США Джо Байден пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе в среду, 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

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