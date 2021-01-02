Журналист пообещал, что новые показания будут опубликованы в течение ближайших двух недель.

Сотрудники ФСБ России, подозреваемые в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком», могут быть причастны к трем убийствам.

Это обнаружила группа расследователей Bellingcat, заявил ее журналист Христо Грозев в эфире "Эхо Москвы».

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Он сообщил, что речь идет о фигурантах общего расследования Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel об отравлении Навального. В нем назвали имена тех, кто мог быть причастным к использованию химического оружия «Новичок» против российского оппозиционера.

Грозев пообещал, что новые свидетельства будут опубликованы в ближайшие две недели.

Отметим, что накануне журналист обнародовал базу данных поездок предполагаемых участников операции.

Христо Грозев — соавтор расследования обстоятельств отравления Навального, которое указывает на причастность со стороны офицеров ФСБ. Москва официально опровергла его результаты. Впрочем, во время прямой линии российский президент Владимир Путин фактически подтвердил, что спецслужбы следят за Навальным.

Отравление Навального: что известно

Российскому оппозиционеру стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому. Немецким врачам удалось вывезти Навального на лечение в клинику «Шарите», а 7 сентября его вывели из медицинской комы, в которой он был 18 дней.

Эксперты из Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также обнаружила в организме российского оппозиционера отравление веществом, которое структурно похоже на «Новичок».

Россия всячески отрицает причастность к отравлению Навального и возмущается тем, что Берлин отказывается передать результаты своего расследования, хотя об этом Москва просит еще с конца августа. Сам оппозиционер считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

25 декабря клиника «Шарите», где лечился Навальный, обнародовала в авторитетном медицинском издании The Lancet отчет о болезни «берлинского пациента». Там в который раз подтверждалось, что Навального отравили боевым ядовитым веществом «Новичок».

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Автор: УНИАН