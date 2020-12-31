14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев опубликовал данные о перемещениях лиц, которые предположительно работают в ФСБ РФ и причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

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Как сообщает TJournal, данные выложены в открытый доступ в Google Docs.

По словам Грозева, он предварительно удалил данные о двух поездках, которые связаны с продолжающимся расследованием. По его словам, если раскрыть эти сведения раньше нужного, то они могут помешать работе журналистов.

Данные в архиве разделены на списки по фамилиям. В части случаев журналисты указывают точное время полёта и аэропорты, из которых улетали вероятные «отравители», а в других случаях упоминают только даты и города. Авторы расследования подчеркивают, что если кому-то нужна более подробная информация, они готовы предоставить ее по запросу.

Сам Навальный отреагировал на публикацию пакета данных, предложив всем желающим искать совпадения путешествий силовиков с таинственными и необъяснимыми смертями.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

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Автор: УНИАН