Разработчик яда Владимир Углев убежден, что отравляющее вещество очень точно дозировали и подсыпали Навальному в чай. А поражения организма могут быть достаточно серьезными.

Экс-сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев был одним из разработчиков ядовитых веществ класса "Новичок". Сначала Углев публично отвергал возможность использования "Новичка" в случае отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но после оглашения выводов немецких специалистов изменил свое мнение.

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Согласно версии ученого, для отравления российского политика было использовано очень малое количество вещества. Это могло быть одно из четырех сообщений из группы "Новичок" А-230, А-232, А-234, А-242 или их аналоги. Эти вещества были разработаны в СССР еще в 1980-90-е годы и имеют чрезвычайно высокую токсичность.

В комментарии DW Углев рассказал о том, как могло произойти отравление Алексея Навального и была ли опасность для его окружения.

Так, когда еще не было известно, что это именно "Новичок", ученый думал, что это маловероятно.

"Да, я так думал, потому что от "Новичка" симптомы проявились бы моментально", - отметил Углев.

Однако сейчас, когда немецкие специалисты сказали, что это вещество из группы "Новичок", его мнение изменилось.

"Да, сейчас можно предположить, что вещество было очень точечно отдозировано. Думаю, что не более 2-4 мг. Проявление симптомов и их наличие зависит от количества вещества. При таком минимальном поступлении симптомы могут быть очень неясно выраженными, такие как миоз (суженые зрачки - Ред.). В таком случае, скорее всего, вещество было получено перорально (путем проглатывания - Ред.), поэтому вообще какие-то проявления, кроме миоза, вряд ли были. Основные симптомы должны проявиться значительно позже - не в течение получаса, в течение нескольких часов ", - отметил разработчик.

На вопрос, можно ли сказать, когда примерно было применено вещество, Углев ответил удивительно точно:

"Применили его, когда он как раз находился в кафе и пил чай. Кто-то каким-то образом запустил пакетик с этим веществом в чашку чая или в сахар. Понимаете, опасность заключалась в следующем: подавали чай только для одного Алексея и или совершенно точно знали, что не должен употреблять только Алексей? Здесь нужно знать совершенно точно, что чай пьет только один Алексей, а остальные чай не пьют. Вот это нужно было знать. А если бы, допустим, все трое заказали чай, то, скорее всего, исполнитель во все три чашки добавил бы эти пакетики и все трое могли бы получить аналогичные поражения", - отметил он.

В случае с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании тоже использовался "Новичок", и там пострадали не только те люди, которые рядом с ним находились, но и те, кто позже, например, нашел флакон. А вот в случае с Навальным, говорит Углев, опасности для людей, которые летели с ним в самолете не было.

"В случае с Алексеем такой опасности для других не было. Ну, в том случае, если только, допустим, его бы вырвало, а кто-то эти рвотные массы съел бы. Это виртуальная опасность. А в Солсбери было такое количество применено, что можно было несколько тысяч человек отравить. Здесь совершенно очевидно, что диверсию совершили именно точечно. Так, если бы взяли, подошли и ножом ударили, так и здесь. Если это действительно "Новичок" - ну, я просто не имею права не верить немецким специалистам, они первоклассные, и оборудования сейчас не то, что было, когда я работал, - таким образом, в таком случае вещество могли ввести только перорально. Если бы они сделали это, допустим, внутримышечно, то есть уколом, остался бы след от укола и симптомы развивались бы в течение 1-3 минут, что исключается, ведь симптомы появились уже в самолете через 40-50 минут после того, как он выпил чай", - сказал ученый.

В России медики не смогли распознать "Новичок" в организме Навального. По мнению Углев, причина в оборудовании.

"Я могу говорить только на основании последних данных. Ваши (немецкие - Ред.) специалисты пока тоже не смогли установить, какое конкретно вещество. А этих "Новичков" - перспективные, которые были, их четыре вида, плюс еще их аналоги. Я прихожу к выводу, что в немецких специалистов было более современное оборудование и приборы для определения таких количеств, которые взяли из крови Алексея. А у тех, кто делал анализы в Москве, оборудование было гораздо слабее и анализы показали отсутствие вещества".

Кроме того, Углев сделал определенный прогноз, что ждет Алексея Навального дальше:

"Я в своей 15-летней практике не сталкивался со случаями выздоровления людей, потому что они были поражены, как правило, очень большими дозами, сознательно смертельными. И не выживали. И поговорить с ними не было возможности. Что может произойти, это медики должны говорить. Я не медик, поэтому я не берусь ... Но поражения могут быть достаточно серьезными, хотя все зависит от того, какое количество вещества и куда попало".

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспорта полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества . Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок" . Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитая из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Виктория Гордиенко