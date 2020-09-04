Чтобы удостовериться в этом эксперты дополнительно исследовали образцы в лаборатории в Мюнхене.

Немецкие врачи обнаружили следы яда из группы российского препарата «Новичок» на коже, крови и в моче оппозиционера Алексея Навального.

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По информации немецкого издания Der Spiegel, об этом на закрытой встрече с членами бундестага заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

Чтобы удостовериться в этом немецкие эксперты дополнительно исследовали отобранные образцы в специальной лаборатории в Мюнхене.

Следы, пишут авторы материала, были минимальными. Однако специалистам удалось выявить запрещенное во всем мире вещество на образцах кожи, крови и мочи, и они не сомневаются в правдивости результатов.

Издание также утверждает, что вещество удалось выявить еще на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку. Родственники ее сохранили и передали врачам в Берлине.

«Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, оставив на ней следы вещества», - цитирует Der Spiegel слова немецкого врача.

Отравление Алексея Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

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Перевод: Яна Ставская