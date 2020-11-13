Сергей Лавров также анонсировал санкции по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции.

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что главного российского оппозиционера Алексея Навального якобы отравили «Новичком» не в самолете, когда он возвращался в Москву, а в Германии или по пути в клинику «Шарите».

Об этом он заявил в интервью российским и иностранным СМИ, передает "Эхо Москвы".

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним (Навальным – ред.) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите», - отметил глава МИД РФ.

Лавров также анонсировал санкции по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции.

Сказка агентов ГРУ Петрова и Боширова про шпиль

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери российским "Новичком" были отравлены бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских правоохранителей, подозреваемыми в отравлении являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Позже они дали интервью российским пропагандистам RT, в котором заявили, что якобы не причастны к отравлению, а в Солсбери ездили ради того, чтобы посмотреть на "знаменитый шпиль" одного из соборов.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления «Новичком» стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы «Новичок».

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Автор: Денис Прядко