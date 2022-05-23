По мнению Шольца, вопрос о сотрудничестве между странами в этой сфере "заслуживает интенсивного рассмотрения".

В Германии рассматривают возможность реализации совместных с западноафриканским государством Сенегал проектов в сфере добычи газа и возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Радио Свобода".

"Этот вопрос заслуживает интенсивного рассмотрения", – сказал Шольц во время совместной с президентом Сенегала Маки Саллом пресс-конференции 22 мая рамках его первой поездки в Африку с начала его пребывания в должности канцлера.

Он сообщил, что Германия уже начала переговоры с Сенегалом по добыче газа и сжиженному природному газу. Это поможет снизить зависимость страны от российского газа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии анонсировали поставки летального оружия Украине. В списке - противотанковое оружие, средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою.

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