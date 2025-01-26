Маск предложил назвать Ла-Манш в честь президента США.

Американский миллиардер и близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш, который разделяет Англию и Францию.

В сообщении в соцсети Х Маск предложил назвать пролив в честь Джорджа Вашингтона - первого президента США. Он также опубликовал карту Ла-Манша уже с новым названием - "Канал Джорджа Вашингтона".

"Новое название для пролива, разделяющего Англию и Францию", — подписал Маск карту.

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Ла-Манш или Английский канал - пролив между побережьем Франции и островом Великобританией. Вместе с Па-де-Кале соединяет Северное море с Атлантическим океаном. Слово Ла-Манш было заимствовано из французского названия пролива - la Manche (с фр. — "неширокий пролив, рукав"), которое использовалось по меньшей мере с XVII века.

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в залив Америки. Также высочайшей горе в Северной Америке Денали вернули имя Маккинли (в честь республиканца и 25-го президента США).

Илон Маск - новости

Глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс отказала Илону Маску в предоставлении кабинета в Западном крыле Белого дома.

Также ранее между Маском и Олафом Шольцом возник скандал после того, как миллиардер совершил скандальный жест на инаугурации Трампа. Шольц заявил, что в Германии не поддерживают правые экстремистские позиции.

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