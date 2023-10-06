Венгерский премьер-министр завил, что его страна не поддержит планы по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС.

Дружественный Кремлю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал день с публикации в Facebook видео, в котором критикует "брюссельских бюрократов" за политику, направленную на поддержку Украины.

Свое видео Орбан сопроводил драматической музыкой, играющей на заднем плане. Крайне правый лидер нацелился на планы по увеличению помощи Киеву, а также миграционный пакет блока.

"Брюссельским бюрократам давно пора прийти в себя!" - написал Орбан.

Видео дня

Венгрия, по его словам, не поддержит планы по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС.

Позиция Венгрии

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была критически настроена к санкциям Евросоюза против России и выступала за их смягчение. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждал, что санкции наносят ущерб венгерской экономике и выражал сомнение в их эффективности.

В мае текущего года НАПК внесло крупнейший венгерского банка - OTP Bank - в список спонсоров войны. Причиной стала позиция руководства финучреждения продолжать работать в РФ и признание так называемых "Л/ДНР".

В ответ Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро.

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