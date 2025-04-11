Премьер подчеркнул, что Венгрия должна противостоять вступлению Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию, поэтому его страна должна противостоять этому. Об этом говорится в интервью Орбана, отрывок из которого он обнародовал в сети Х.

По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС "определит судьбу Венгрии на десятилетия".

"Мы убеждены, и я лично, что принятие Украины разрушит Венгрию. Некоторые венгерские партии видят Венгрию как такую, что растворилась в большой европейской державе, где решения, которые принимаются в Брюсселе - имперской штаб-квартире - должны выполняться в Венгрии. Поэтому они поддерживают Украину и ее членство, потому что этого хочет Брюссель", - сказал он.

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По его мнению, Венгрия должна противостоять этому, ведь, говорит, могут быть риски для экономики и безопасности.

"Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски, чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС", - сказал Орбан.

Он добавил, что Венгрия якобы будет действовать так, как решит венгерский народ.

Блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025-го Венгрия заблокировала первый блок переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе. В этом вопросе она выдвинула Украине дополнительные условия, а именно требует план защиты национальных меньшинств.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, пока Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это продлится до тех пор, пока украинское правительство не вернет венгерской общине "те права меньшинств, которые были отобраны в 2015 году".

В Венгрии проводят опрос своих граждан относительно членства Украины в ЕС. К бюллетеням для опроса правительство Венгрии добавило информационный листок, в котором распространило ложную информацию об Украине. В нем названы "7 ключевых рисков вступления - вопросов, которые непосредственно влияют на будущее Венгрии". В частности утверждается, что вступление Украины в ЕС грозит финансовым, сельскохозяйственным, пенсионным рисками для венгров.

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