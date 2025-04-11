Венгры хотели бы больше видеть на посту премьера оппозиционного политика Петера Мадяра.

Большинство граждан Венгрии не хотят видеть Виктора Орбана премьер-министром. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале апреля 2025 года 21 Research Center, сообщает 24.hu.

В ходе исследования оценивали популярность пятнадцати венгерских политиков. Больше всех поддержкой венгров пользуется оппозиционый политик Петер Мадьяр. За него проголосовали 39% респондентов.

На втором месте оказался независимый депутат Акош Хадхази, набравший 32%. Орбан пользуется наименьшей поддержкой и занимает третье место с 31% голосов.

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Граждан Венгрии также спросили, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра страны. Респондентам нужно было выбрать между Орбаном и Мадьяром.

Так, действующий глава венгерского правительства набрал 33% голосов, в то время как лидер оппозиционной партии "Тиса" - 37%.

Недовольство венгров Орбаном

Как писал УНИАН, в 2024 году в Венгрии вспыхнули масштабные протесты. Недовольные граждане требовали отставки премьера Орбана.

Это случилось после того, как в сети оказались аудиозаписи, которые свидетельствовали о коррупции в правительстве.

Тогда в Будапеште десятки тысяч человек вышли на протест. Они собрались в центре города, скандируя "Орбана вон".

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