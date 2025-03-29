Венгров пугают, в частности, тем, что якобы в Украине нет обязательных прививок.

Правительство Венгрии к бюллетеням для опроса своих граждан относительно членства Украины в Евросоюзе добавило информационный листок, в котором распространило ложную информацию об Украине. Об этом стало известно из заявления представителя венгерского правительства Золтана Ковача в сети Х.

"Вскоре венгры получат пакеты голосов относительно членства Украины в ЕС. Включен краткий перечень 7 ключевых рисков вступления - вопросов, которые непосредственно влияют на будущее Венгрии и которые необходимо тщательно взвесить перед принятием решения", - сообщил представитель правительства.

Первым он назвал "финансовый риск", который якобы ждет Венгрию, если Украина вступит в ЕС. Согласно ему средства, которые могли бы получить венгры, пойдут в Украину. К тому же, говорится, "Брюссель хочет совместных заимствований", из-за чего Венгрия может оказаться в долгах.

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Следующий риск, который ждет венгров, по мнению их властей, - сельскохозяйственный.

"Украина имеет огромные пахотные земли. Венгерские фермеры потеряют субсидии из-за перенаправления денег ЕС", - говорится в заявлении.

Также Ковач предупредил о "риске для пищевой безопасности", мол, в Украине используются генетически модифицированные культуры и запрещенные химикаты, что угрожает качеству пищевых продуктов.

Кроме того, венгров запугивают и риском безопасности. В информационном листке написали, что "Украина была очагом организованной преступности до войны", и что теперь якобы "оружие может попасть в чужие руки".

В перечне есть и "риск рынка труда": в венгерской власти заверили, что "дешевая украинская рабочая сила может снизить зарплаты, поставить под угрозу рабочие места и пенсии".

А еще придумали, что "в Украине нет обязательных прививок, что создает угрозу общественному здоровью из-за открытых границ".

Также Ковач написал о "пенсионном риске", мол, "поспешное вступление Украины поставит под угрозу 13-месячные пенсии".

Представитель правительства сообщил венграм, что голосование стартует в середине апреля, и попросил вернуть бюллетень по почте до 20 июня.

Блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025-го Венгрия заблокировала первый блок переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе. В этом вопросе она выдвинула Украине дополнительные условия, а именно требует план защиты национальных меньшинств.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что переговоры о вступлении Украины в ЕС замедлились "из-за блокирования представителями одной страны всей работы Украины и всех других государств-членов Европейского Союза". Он заверил, что Украина выполняет свою часть обязательств по вступлению, и процесс переговоров должен этому соответствовать.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, пока Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это продлится до тех пор, пока украинское правительство не вернет венгерской общине "те права меньшинств, которые были отобраны в 2015 году".

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