Аналитик напомнил, что вступление США в обе мировые войны было следствием прямых нападений на Америку, а не желания защитить мир от тирании.

Независимо от того, кто победит на выборах президента США в ноябре этого года - Трамп или Байден - Америка вряд ли будет защищать своих союзников по НАТО так, как она это делала в XX веке. Даже в случае прямой агрессии. Такое мнение в авторской статье для The Times высказал американский экономист и бизнес-обозреватель Ирвин Стельцер.

Он отмечает, что взгляды Дональда Трампа давно известны и понятны: он убежден, что союзники "пользуются" Америкой, и с этим надо покончить. Джо Байден кажется менее опасным для союзников Америки, но его жесткие публичные речи лишь маскируют его латентный изоляционизм, убежден обозреватель.

Стельцер напоминает, что будучи вице-президентом при Обаме, Байден отговаривал своего шефа от ликвидации Усамы бин Ладена, а позже критиковал президента Трампа за устранение иранского генерала Касема Сулеймани. Уже став президентом, Байден поспешно вывел войска из Афганистана, даже не предупредив союзников.

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Также Байдена обвиняют в ослаблении санкций против Ирана, что упростило тому поддержку ХАМАСа и Хезболы. Наконец обозреватель напоминает, что Байден достаточно ограниченно помогал Украине в войне с РФ, чтобы не дразнить Путина.

По мнению Стельцера, учитывая все это, будет ошибкой ожидать, что Байден отправит армию США на защиту союзника по НАТО, если тот подвергнется нападению. Обозреватель убежден, что Байден будет интерпретировать обязательства Америки перед союзником таким образом, чтобы избежать вступления в войну.

Нежелание Трампа и Байдена напрямую вмешиваться в большую войну даже для спасения стратегического союзника отражает настроения американского общества в целом, убежден Стельцер.

"Владимир Путин заново собирает "историческую Россию", а Америка возвращается к своему традиционному изоляционизму. Помните: не тяжелое положение союзников, а прямые нападения на наши корабли и территорию заставили нас взяться за оружие в двух мировых войнах. (...) ЕС, который готов выделить лишь 0,08% своего ВВП на помощь Украине, должен волноваться, очень волноваться", - отмечает американский публицист.

США могут покинуть союзников по НАТО

Как писал УНИАН, во время одного из предвыборных митингов пока что кандидат в президенты Дональд Трамп рассказал историю со времен своего президентства. Он похвастался тем, что пообещал европейским союзникам отдать их на растерзание России, если они не будут тратить больше на собственную оборону.

Бывший советник Трампа времен его президентства Джон Болтон вспоминал в своих мемуарах, что ему неоднократно приходилось убеждать своего шефа не инициировать выход США из НАТО.

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