По словам следователя, Яхья Синвар призывал израильскую общественность к перемирию с ХАМАС.

Лидер группировки ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар, обвиняемый военным трибуналом Израиля в убийстве сотен мирных жителей 7 октября, рекомендовал изучать иврит, чтобы лучше понимать психологию евреев для их уничтожения.

Об этом рассказал Мича Коби - следователь, допрашивавший Синвара после атаки ХАМАС, информирует Financial Times.

По словам Коби, Синвар читал книги Владимира Жаботинского, Менахема Бегина и Ицхака Рабина о выдающихся израильских деятелях.

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"Он изучил нас вдоль и поперек", - сказал Коби.

Издание напоминает, что, спустя пятнадцать лет после заключения, Синвар использовал свой безупречный иврит в интервью израильскому телевидению. Вместо войны он призвал израильскую общественность к перемирию с ХАМАС.

"Мы понимаем, что у Израиля есть 200 ядерных боеголовок, и у него самые современные ядерные боеголовки. Мы знаем, что у нас нет возможности уничтожить Израиль", — сказал тогда палестинец.

Сейчас же 61-летний Синвар является самым разыскиваемым человеком в Израиле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называет его "ходячим мертвецом".

"Лидер группировки ХАМАС в Секторе Газа считается единственной фигурой, несущей наибольшую ответственность за внезапное нападение 7 октября, в результате которого погибло более 1400 израильтян, включая женщин, детей и стариков", - пишет автор материала.

СМИ отмечает, что накануне вторжения ХАМАС Израиль имел почти 40-летний опыт борьбы с Синваром, "энергичным и жестоким человеком с жилистым телосложением и коротко подстриженными волосами". Однако эти накопленные за последние годы знания, по мнению издания, лишь убаюкали руководителей израильских служб безопасности "ложным чувством самоуспокоенности".

В частности, накануне войны Израиль рассматривал Синвара как опасного экстремиста, который, тем не менее, был послушным, больше озабоченным укреплением правления ХАМАС в Газе и получением экономических уступок, чем заявленной целью группировки уничтожить еврейское государство.

Такое неверное истолкование характера Синвара станет прелюдией к крупнейшему провалу израильской разведки. По мнению военных экспертов, Синвару удалось совершить "настоящий обман".

"Мы его вообще не поняли, до безумия. Ноль", — сказал Майкл Мильштейн, бывший офицер израильской военной разведки и эксперт по палестинским вопросам.

Напомним, что 7 октября палестинская террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный удар по израильской территории. Также боевики вторглись в приграничные населенные пункты Израиля и взяли немало людей в заложники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистила территорию от боевиков и активизировала удары по сектору Газы. Своей военной целью Израиль объявил полную ликвидацию ХАМАС.

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